عقب الجدل حول "منتجات أوريو".. أزهري يوضح حكم تناولها

حالة من الجدل أثيرت مؤخرا عبر الـ"سوشيال ميديا"، حول ما نشره أحد المستخدمين بأن منتجات وشيكولاتة أوريو، ليست "حلال"، لأنها تحتوي على دهون خنزير ومشروبات كحولية.

لكن شركة "Mondelez International" المصنعة لمنتجات "أوريو"، حسمت الجدل بتغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث كشفت أن المنتجات التي يتم توزيعها في الشرق الأوسط والبلاد العربية كلها "حلال"، أما التي يتم توزيعها في الولايات المتحدة وكندا فهي تضم مواد كحولية، بالإضافة إلى أنها قد لا تكون مناسبة 100% لمن لا يستخدمون المنتجات الحيوانية، نظرًا لوجود منتجات قد تكون اختلطت أو لمست الحليب.

وبهذا تصبح منتجات "أوريو" في الشرق الأوسط والبلاد العربية، حلال، بينما التي يتم توزيعها في البلاد الأوروبية والولايات المتحدة فهي تحتوي على مواد كحولية ومنتجات حيوانية غير مناسبة، لذا فإن تناولها حرام شرعًا، وهذا ما أكده الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالقاهرة، في حديثه لـ"هن".

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وأوضح "يسري" في حديثه، أن تناول أي شيء من الخنزير محرم، بداية من لحمه حتى "لعابه"، وأيضًا إدخاله في أي منتجات غذائية أخرى.

وهذا أيضًا ما ينطبق على المواد الكحولية، التي تغيب العقل، وحتى إن كانت بنسبة قليلة، حيث يستند العلماء على قاعدة إذا كان الكثير يسكر فأيضًا القليل منه كذلك، بحسب حديث خطيب مسجد صلاح الدين.

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