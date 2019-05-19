"اتيكيت": العزائم داخل المنزل خلال شهر رمضان

تكثر العزائم خلال شهررمضان الكريم، يتجمع فيها الأهل والأحباب حول مائدة واحدة وتحتاج إلى ترتيبات خاصة وتجهيزات كثيرة، قبلها بأيام من جانب ربة المنزل كي تظهر في أفضل صورة.

وتقدم خبيرة الإتيكيت رضوى فتحي، اتيكيت العزائم خلال شهر رمضان داخل المنازل، خلال برنامج "إتيكيت"، المذاع عبر "الوطن تي في".

وقالت رضوى: "يجب الاتصال بالأشخاص الذين يتم توجيه الدعوات لهم قبل 4 أيام على الأقل للتأكيد على أن الوقت المحدد مناسب لهم أم لا، وفي حالة عدم مناسبته لهم يرجى تحديد ميعاد آخر يناسب الطرفين في نفس المكالمة، بالإضافة إلى إمكانية عرض ربة المنزل المعزومة المساعدة في التحضيرات".

وأضافت: "يجب لفت الإنتباه خلال المكالمة إذا كان أحد أفراد الأسرة لدية حساسية من صنف ما".

وعن اليوم المحدد للعزومة، أوضحت أن الأشخاص المدعوين يجب أن يتواجدون داخل المنزل قبل الإفطار بـ10 دقائق، حتى لا يسبب الإرهاق لربة المنزل.

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وأكدت أنه حال اصطحاب حلويات شرقية أو مكسرات لا بد من لفت نظر الشخص بأن محتواها عبارة عن طعام، حتى يستطيع التعامل معها وعدم نسيانها وتتعرض للخسارة.

وعن ترتيب الأشخاص وتواجدهم على مائدة الطعام، أوضحت أن ربة المنزل العنصر الأساسي والأول على المائدة لأنها تعطي إحساسًا بالطمأنينة والأمان، وأن كل شيء يبدو على ما يرام".

وأضافت:" يجب على ربة المنزل عمل صنف أو صنفين سواء من المشروبات أو المأكولات التي تتناسب مع أصحاب الرجيم، الذين يتبعون نظام غذائي صحي."

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