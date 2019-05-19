"المرأة العربية" تنظم دورة تدريبية حول مهارات إعداد التقارير لـ "سيداو"

عقدت منظمة المرأة العربية، دورة تدريبية حول "مهارات إعداد التقارير المرفوعة إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي عقدتها على مدار يومي 17 و 18 مايو 2019 بمدينة الغردقة.

وافتتحت الجلسة بكلمة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، ثم تناولت جلسات العمل تدريب المشاركات على إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى لجنة (سيداو)، كما جرى التعريف بالمتدربات.

وتناولت جلسات، اليوم الأول، التعريف بموضوعات الدورة التدريبية وأهدافها والنتائج المتوقعة منها، وتقديم نظرة عامة على الإطار الدولي لحقوق الإنسان وعرض المعاهدات الدولية لها، وكذلك نبذة عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وموادها. كما جرى عرض لمنهجيات إعداد التقارير وأهداف التنمية المستدامة، وتحليل للنظام العام للأمم المتحدة.

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وتناولت موضوعات الدورة في اليوم الثاني التنسيق فيما بين الوحدات الوطنية المعنية وأهميته، ودور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والمشاورات مع المنظمات غير الحكومية، كما تضمنت توزيع المشاركات على مجموعات عمل لتنفيذ عمل افتراضي حول إعداد تقارير المرفوعة إلى لجنة (سيداو).

واختتمت أعمال الدورة التدريبية بعمل مراجعات شاملة وملخصات على ما تم عرضه من قضايا ومناقشات، ثم توزيع إفادات المشاركة على المشاركين.

شارك في الدورة التدريبية 25 متدربا ومتدربة من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة والمنظمات غير الحكومية العربية، وقامت بأعمال التدريب الخبيرتين بلجنة سيداو، نهلة حيدر والسفيرة نائلة جبر.

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