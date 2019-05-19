الفتة لا تقدم فقط مع اللحمة، لكن هناك طرق مختلفة لتقديمها، فنقدم لك اليوم طريقة عمل فته السي فود، بطريقة سهلة وسريعة. المكونات 2 كوب أرز. فنجان كرات. فنجان كرفس. حبة بصل كبيرة الحجم مفرومة. 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم. عصير ليمون. ملح، فلفل أسود، كمون، السبع بهارات ورق لورا عود قرفة "حسب الرغبة". فنجان خل. خبز شامي مقطع مكعبات. سي فود مشكل حسب الرغبة، جمبري أو كابوريا كلماري أو سمك فلية. Advertisements طريقة التحضير يجهز الأرز الأبيض ويطهى بالطريقة العادية. بقلب الخبز مع نصف ملعقة صغيرة من الثوم ورشة ملح وفلفل ويدخل الفرن ليحمص. تغسل مكونات السي فود وتتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون والقرفة وورق لورا والثوم، ويدخل الثلاجة لمدة 15 دقيقة. في ماء ساخن يسلق مكونات السي فود مع البصل والكرات والكرفس. في قالب التقديم يوزع الخبز المحمص، ويضاف أعلاه الأرز ثم يصب فوقه مغرفتين من الشوربة. في مقلاه يسخن الزبدة يضاف إليها الثوم، حتى يصبح ذهبي اللون ثم يضاف إليها الخل. يصب فوق الطشه مغرفة من الشوربة وتوضع فوق قالب الفته، ثم تقدم ساخنة. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل فته السي فود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.