فطار اليوم: كبدة وكلاوي مع سطلة طحينة والحلو صوابع زينب

نقدم لك اليوم سفرة سريعة لإفطار رمضان، وهو طبق من الكبدة والكلاوي البلدي مع بطاطس محمرة، وسلطة الطحينة. المكونات 500 جرام كبدة مقطعة شرائح. 500 جرام كلاوي مقطعة حلقات. 2 ملعقة كبيرة ثوم. ملح، فلفل أسود، كزبرة "حسب الرغبة". زبدة. الطريقة Advertisements بعد التأكد من غسل الكبدة والكلاوي في ماء بها خل وملح. يسخن مقلاة كبيرة ويوضع بها شرائح الكلاوي، وتقلب على كلا الجانبين كل 3 دقائق. توضع قطعة من الزبدة للكلاوي، والمزيد من الفلفل الأسود، والكزبرة الجافة والثوم. يصب فنجان من الماء الساخن وتغطى وتترك حتى تنضج. فى نفس المقلاه يضاف شرائح الكبدة، وتقلب على الوجه الأخر ثم يضاف إليها الثوم والكزبرة والفلفل الأسود. بعد التأكد من طهيها يضاف الكلاوي مرة أخرى للكبدة، ويقلب سويا ثم يضاف الملح. يقدم هذا الطبق بجانب سلطة الطحينة، والبطاطس المحمرة. يقدم الحلو بعد وجبة الفطار على الأقل بساعتين، حتى لا تتسبب مشاكل في المعدة مثل صعوبة الهضم. ​

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