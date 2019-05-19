بعد 9 أعوام.. "محمد" يكتشف خيانة "حب عمره": "مراتي اتجوزت عليّ عرفي"

بعد نحو 9 أعوام من الزواج، الذي أثمر عن إنجاب طفلتين، أقام "محمد.س" 39 عامًا، دعوى زنا ضد زوجته "سمية.أ" 27 عامًا، اتهمها فيها بالزواج عليه عرفيًا من شاب عشريني، بعدما قدم عقد عرفي حمل اسم ورقم بطاقة زوجته.

قصة حب استمرت قبل الزواج بنحو عام ونصف، لتبدأ فصلا جديدا من الحكاية، يروي "محمد" لـ "هن": "اتجوزنا بعد معرفة شوية بسيطة بين الأهل وبعدها أخدتها ونزلنا القاهرة عشان المحل بتاعي قعدت تزن على إنها تشتغل لحد ما وافقت واديتها فلوس، وبعد كدا فتحت محل صغير ووافقت ومن وقتها كل شوية تتنطط في مكان شكل بحجة إنها بتجيب بضاعة للمحل تسافر المحلة وبورسعيد وتبات برا البيت وسايبة العيال عند أمها".

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بدأت الخلافات تعرف طريقها إليهما بسبب عمل الزوجة: "من يوم ما اشتغلت وحياتنا اتغيرت كل حاجة مبقتش زي الأول وبتعايرني إنها بتكسب أكتر مني ولما قولتلها تسيب الشغل رفضت، وطلبت مني أسيب البيت شوية لحد ما أعصابها ترتاح واتفاجئت بيها رافعة علي قضية خلع حملت رقم 1924/2018".

صدمة أصابت الزوج، يوضح: "كانت حب عمري وأم ولادي عملت المستحيل عشان أتجوزها.. خدعتني بهدوئها لحد ما اتجوزنا وطلعت عايزة تمشي بمزاجها وتصاحب رجالة وملهاش حد يحكمها وأخرتها عرفت إنها سابتني عشان ماشية مع واحد مشي بطال، ولما روحت اتخانقت معاه رمالي ورقة جوازهم العرفي، وقالي دي مراتي".

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