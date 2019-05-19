ياسمين صبري لرامز جلال: "أنت بتضحكني ضحك".. والأخير: "ايه رأيك في لون شعري"

أشادت الفنانة ياسمين صبري عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ببرنامج" رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويعرض على فضائية" mbc" مصر يوميًا خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت ياسمين لرامز: "إنت بتضحكني ضحك، يا رب كل سنة تضحكنا كده، قولي بحق ربنا، ايه رايك في لون شعري؟"، ليرد عليها: "احنا نطول نضحك فاتنة الدراما الرمضانية بس ايه رأيك في لون شعري بجد؟".

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وكانت ياسمين حلت ضيفة الحلقة الأولى من برنامج "رامز تحت الصفر" العام الماضي على الرغم من صراخها طول المقلب وضربها لرامز بعد معرفتها بالحقيقة، إلا أن ردود أفعالها لم تقنع البعض وشككوا في معرفتها بتفاصيل المقلب من البداية.

يذكر أن ياسمين يعرض لها مسلسل "حكايتي في رمضان" الحالي لعام 2019، بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام.

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