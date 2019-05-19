أشادت الفنانة ياسمين صبري عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ببرنامج" رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويعرض على فضائية" mbc" مصر يوميًا خلال شهر رمضان الكريم.
وقالت ياسمين لرامز: "إنت بتضحكني ضحك، يا رب كل سنة تضحكنا كده، قولي بحق ربنا، ايه رايك في لون شعري؟"، ليرد عليها: "احنا نطول نضحك فاتنة الدراما الرمضانية بس ايه رأيك في لون شعري بجد؟".
يذكر أن ياسمين يعرض لها مسلسل "حكايتي في رمضان" الحالي لعام 2019، بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري لرامز جلال: "أنت بتضحكني ضحك".. والأخير: "ايه رأيك في لون شعري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.