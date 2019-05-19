"هازور أمي المريضة".. حيلة سيدة خدعت زوجها لممارسة الرذيلة

حجة جديدة استخدمتها الزوجة لتتمكن من خيانة زوجها، وحتى لا تثير الشكوك حولها، فأقنعته بأنها تخرج في أوقات متأخرة من الليل للاعتناء بوالدتها المريضة بالفشل الكلوي.

الخدعة لم تستمر طويلا، وسرعان ما تكشفت أمام الزوج الذي تفاجأ بزوجته في وضع مخل بعشيقها بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، بالقاهرة.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن صاحب شركة توريدات ضبط زوجتة وعشيقها في شقه الأخير في وضع "مخل بالآداب"، واتصل بالشرطة التي حضرت لضبط الزوجة والعشيق، وجرى اقتيادهما إلى قسم شرطة التجمع الخامس.

وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة، التى أصدرت قرارا بحبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة الزنا وتعاطي المواد المخدرة.

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وجاء فى محضر الشرطة أن الزوج، صاحب شركة توريدات اتهم زوجته "ن. ك" 37 سنة بالزنا بعد ضبطها متلبسة داخل شقة عشيقها ويدعى "أ.خ" فى منطقة التجمع الخامس، الذي يقيم في محافظة الدقهلية.

وقال الزوج "الشاكي" أنه مقيم فى منطقة مدينة نصر، وزوجته كانت دائمة المبيت خارج المنزل في الفترة الأخيرة بحجة الذهاب إلى والدتها في منطقة مصر الجديدة، لرعايتها نظرا لمرضها بالفشل الكلوي، وأنه شك في سلوك زوجته منذ قرابة شهر بعد ورود لها اتصالات على هاتفها المحمول في أوقات متأخرة من الليل، وبدأ في تتبع خط سيرها.

وأضاف قائلًا: "اللي حصل يوم الواقعة.. أن مراتي قالت ليا أنا هروح عند والدتي علشان تعبانة.. سبتها وبدأت في مراقبتها لقتها راحت التجمع، وفضلت ماشي وراها لحد ما دخلت الشقة.. اتصلت بالشرطة.. وجت وكان الاتنين في وضع مخل بالآداب".

ما جاء على لسان الزوج الشاكي، جرى تحرير محضر رقم 3644 لسنة 2019، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارا بحبس الزوجة والعشيق على ذمة التحقيقات بتهمة الزنا وحيازة مواد مخدرة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

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