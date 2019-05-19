للبنات.. خطوات تساعدك على الاستحمام بطريقة صحيحة

من أجل حمام هادئ، هناك خطوات يوضحها موقع wikihow، يجب اتباعها حتى تستحم بطريقة صحيحة.
- عليك تجهيز ملابسك وأدواتك قبل البدء في الاستحمام.
- خلع ملابسك بشكل كامل ووضعها في صندوق الغسيل أو الغسالة، وذلك لعدم إحداث فوضى في الحمام.
- التأكد من خلع العدسات اللاصقه قبل الاستحمام.
- عليك ضبط درجة حرارة الماء قبل تبليل جسدك.
- التأكد من درجة حرارة المياه عن طريق معصم اليد وليس عن طريق أصابعك، لأن المعصم أكثر دقة.
- عليك أن تعلم أن الاستحمام بماء دافيء يساعد الجسم في استرخاء عضلاته وهدوئه.
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