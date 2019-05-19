جلابيات من وحي النجمات العربيات.. موضة رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 04:41 مساءً - تتميّز كلّ نجمة بأسلوبها الخاص فيما يتعلّق بالأزياء والملابس، إلا أن شهر رمضان يجمعهنّ ليقلّل من تلك الفروقات في الأذواق، فتتسابق كلّ واحدة منهنّ لاختيار الجلابيات والقفاطين الأرقى والأجمل، والأكثر لفتًا للانتباه. وفي شهر رمضان 2019، تألّقت النجمات العربيات بإطلالات مفعمة بالجاذبية، طغى عليها الطابع الشرقي، فلفتت نظرنا مجموعة متألقة من خيارات وإطلالات النجمات العربيات، بأساليب محتشمة عصرية وراقية من الجلابيات التي تليق بالشهر الفضيل.

المطربة أنغام بإطلالة بالقفطان



اختارت لك "الخليج 365" اليوم مجموعة من أبرز النجمات العربيات اللاتي أحببنا إطلالاتهنّ بالجلابيات؛ لتستوحي منهنّ أزياءكِ في رمضان هذا العام.

نجمات عربيات بإطلالة الجلابية



- لفتتنا إطلالة الفنانة يارا، والتي رصدناها على حسابها الخاص على «إنستقرام»، فقد اختارت جلابيّة باللّون الأزرق الملوكي، ذات تفاصيل وتطريزات راقية على منطقة الصدر، جاءت على شكل ورود باللّون الفضي، هذا التصميم مثالي لوقت النهار أو لوقت الإفطار.

Advertisements

الفنانة يارا تتألق بالجلابية ذات اللون الأزرق الداكن



- واختارت المطربة أنغام تصميمًا راقيًا باللون الأبيض، ومطرّزًا بالخيط الذهبي الفاخر. يتميّز هذا القفطان بأكمام شبه مكشوفة، وحزام حول الخصر؛ لإطلالة مفعمة بالأنوثة.

إذا أردتِ اعتماد هذا التصميم؛ ننصحك بتنسيق صندل ذهبي بكعب مع حقيبة كلاتش ذهبية.



- تتميّز الفنانة العمانية بثينة الرئيسي بعشقها لارتداء الجلابيات ذات الألوان الزاهيّة خلال شهر رمضان، والتي تتّسم بالتطريزات الناعمة والفاخرة. وقد لفتتنا صورتها، مرتدية قفطانًا باللون البنفسجي الداكن والذهبي والمصمم من قماش الشيفون. وقد أكسبها هذا التصميم مزيدًا من الجمال والفخامة والأناقة الرمضانية.

يناسب هذا القفطان مختلف أشكال الأجسام، سواء كنتِ نحيفة أو ممتلئة، إلا أنه سيبدو مثاليًا على ذوات البشرة الفاتحة.

بثينة الرئيسي وإطلالة فاخرة بالجلابية



- اعتمدت بسمة بوسيل قفطانًا مغربيًا، بتصميم عصري من خلال التقليمات الطوليّة، فهذا التصميم مناسب لصاحبات القامة القصيرة، اللاتي يسعين إلى الظهور بقامة أطول وأنحف.



- تألّقت جويل ماردينيان لرمضان 2019 بإطلالة عصرية مينيمالية لافتة، فاختارت جلابية بيضاء ذات تطريزات ذهبيّة من الدانتيل الفاخر على الأكمام والأطراف. وقد ارتدت تحتها بنطلون جينز و«توب» باللون الأبيض.

اختاري هذه الإطلالة الرمضانية، إذا كنتِ تنعمين بروح الشباب الساعية إلى تتبّع أحدث صيحات الموضة.

جويل ماردينيان وجلابية ملائكية باللون الأبيض والذهبي



