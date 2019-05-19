ما هو سر بيلا حديد والبناطيل الغريبة؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 04:41 مساءً - ممّا لاشك فيه أنّ بيلا حديد Bella Hadid تُعتبر أيقونة من أيقونات الموضة الشابات، واطلالاتها في مختلف المناسبات، الرسمية منها والكاجوال، تكون دائمًا محطًّا للأنظار، ومؤخرًا لفتتنا ظاهرة خاصة بأسلوب بيلا في الموضة، وهي ميلها لاختيار موديلات البناطيل الغريبة، حيث شاهدناها في أكثر من مناسبة، تختار هذا النوع من البناطيل، فما هو السر؟



بيلا حديد في بنطلون معرق من ديور:



في أحدث اطلالات بيلا حديد، شاهدناها في لوك عصري جمعت فيه بين الأسلوب الرياضي والأسلوب الأنثوي الناعم، حيث اختارت بنطلونًا قماشيًّا معرقًا بدرجات اللون الأزرق من “ديور” Dior، نسقت معه توب قصيرة باللون الأسود وارتدت تحتها قميصًا من الشيفون، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ أسود، وأقراط ذهبية ناعمة.



لوك شبابي في بنطلون جينز اعتمدته بيلا حديد









لوك شبابي في بنطلون جينز اعتمدته بيلا حديد:



اطلالة أخرى من “ديور” Dior شاهدنا بها بيلا حديد Bella Hadid، وقد اعتمدت فيها أيضًا على تصميمات البناطيل الغريبة، حيث اختارت جيليه أنيقة باللون الأسود مع حزام على الخصر مزين بشعار الدار، وقد نسقت معه بنطلون جينز بقصة أرجل واسعة، مزينًا بالجيب، وشنطة يد صغيرة، وحذاءً بكعب عالٍ أسود، وأكملت الاطلالة بنظارات شمسية مستوحاة من التسعينيات.

لوك شبابي اعتمدته بيلا حديد

بنطلون مستوحى من ورق الجرائد اعتمدته بيلا حديد:



اختارت بيلا حديد Bella Hadid في أحد المشاوير الصباحية، لوك لافتًا نسقت فيه بنطلونًا مطبّعًا برسومات مستوحاة من ورق الجرائد، وقد نسقت معه توب قطنية باللون الأبيض، وارتدت فوقها قميصًا فضفاضًا من اللون نفسه أيضًا، وحذاء كاحل من الجلد الأسود.

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بنطلون مستوحى من ورق الجرائد اعتمدته بيلا حديد







اطلالات لافتة ومبتكرة اعتمدتها بيلا حديد Bella Hadid في البناطيل الغريبة، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.

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