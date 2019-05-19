عبايات دانا الطويرش أناقة وجاذبية ملهمة للمحجبات في رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 04:41 مساءً - لطالما لفتتنا الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش بإطلالتها الملهمة للصبايا، خاصة في رمضان.



وهذا الموسم يبدو أنه كان حافلا بالكثير من الإطلالات بالعبايات والقفاطين المميزة لمتابعات دانا، خصوصاً وأن موديلات العبايات التي اعتمدتها دانا تناسب الصبايا المحجبات، مع الأكمام الطويلة والموديلات المحتشمة، وإليك التفاصيل.



بعباية أقرب لتصاميم القفاطين المغربية، اعتمدت دانا على عباية بلمسة الميتالك بدرجة الأوف وايت، مناسبة أكثر للدعوات، تعتمدينها كعبايه استقبال مع صندل مفتوح.



أما هذا القفطان الأنيق، الذي نسقت معه دانا الحزام الأخضر لإطلالة غاية في الأناقة، اعتمديه لإطلالتك بدعوات رمضان الكبيرة لـ حفلات الإفطار والسحور.

دانا الطويرش



العبايه السوداء المطبعة بالورود الصفراء، من القطع التي عليك اعتمادها بخزانتك، فهي ليست مناسبة لـ إطلالتك الرمضانية فقط، بل للصيف كذلك، نسقيها مع حجاب أبيض أو ذهبي، وكعب عال أسود.

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​ عبايه من دانا الطويرش ​



العبايه مع الأكمام والشراشيب، من التصاميم التي تحمل الطابع الفلكلوري المناسب لـ رمضان ٢٠١٩ لهذا ألهمتنا دانا بهذا الموديل الأنيق المناسب لكل أوقاتك الرمضانية، بعد الإفطار والتجمعات العائلية.



لفتنا كذلك العباية البسيطة المخططة بالطول، مع اللمسة الشبابية مناسبة أكثر للصبايا المراهقات، نسقيها مع صندل مفتوح باللون أو الأبيض، وحجاب أبيض، أما الشنطة فاختاري اللون الجريء الأحمر الذي اعتمدته دانا.

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