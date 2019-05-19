للمحجبات 10 إطلالات من المدونة الكويتية دلال الدوب

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 04:41 مساءً - المدونة الكويتية دلال الدوب واحدة من أشهر البلوجرز بالعالم العربي، من المدونات اللواتي تتميّزن بصفة التجدد والتنوعات، فهي حريصة على مواكبة الموضة العصرية، مع احتفاظها بالأسلوب المحتشم المناسب للصبايا المحجبات، وربما قد يفسر ذلك لماذا يتابعها الملايين من العالم العربي.
واليوم جمعنا لكِ 10 اطلالات متنوعة من المدونة دلال الدوب، تلهمكِ الكثير من الصيحات المختلفة وطريقة تنسيق القطع مع بعضها، المناسبة لحجابِك.
دلال الدوب متجددة بالبليزر المعرق بالورود
بتصميم بسيط وهادئ من مجموعة مايكل كورس Michael Kors للشرق الأوسط، اختارت دلال الدوب البليزر الأسود المطبع بالورود، مع بنطلون أبيض لاطلالة عملية مناسبة للمحجبات خلال النهار، مع الشنطة الكروس، كما أنها مناسبة لكِ أثناء الذهاب للعمل، مع استبدال الشنطة بواحدة أكبر.
الألوان الفاقعة للتنانير مع البلوزة البيضاء
هذا التنسيق أصبح رائجًا بشكل كبير بين مدونات الموضة، وطبّقته دلال الدوب بطريقة خاطفة للأنظار، باعتماد التنورة البليسه بألوان الفوشي الفاقع، مع بلوزة بيضاء بسيطة، لاطلالة كلاسيكية لا تخلو من اللمسة العصرية.
البلوزات الساتان المكشكشة أسلوب أنيق من دلاليد
تميل دلال الدوب إلى ارتداء هذا النوع من البلوزات الساتان الناعمة، وتختارها طويلة وواسعة، لتعتمدها مع حزام الخصر، لتصبح مكشكشة ومنسدلة بطريقة ناعمة، وأعجبنا اختيارها هذه المرة للون الخردلي الذهبي الرائج هذا العام، مع البنطلون والحزام الأبيض.
البليزر قطعة أساسية بخزانة دلال الدوب بكل المواسم
من منا لا تحب الاطلالات التي لن تأخذ الكثير من وقتها! البليزر يُعتبر أحد هذه القطع العملية المناسبة لكل الأوقات، سواء كاجوال أو كلاسيك، يمكنكِ تنسيقها بطريقة عصرية بالنهار كهذا اللوك من دلال الدوب، مع البنلطون الأسود والسنيكر الرياضي.
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