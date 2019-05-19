كيف تحصلين على حواجب كثيفة بأسرع وقت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 04:41 مساءً - العين والحواجب من أكثر ما يميز شكل وجهِك، وأكثر ما تحرص عليه الكثير من النساء، هو العناية بشكل حاجبيها وزيادة كثافتهنّ، لكي تحصل على مظهر جذاب ورائع، وتلجأ بعض السيدات إلى زراعة الشعر أو الخضوع لعمليات تجميلية، وهو ما يثير خوف البعض من النتائج، لذلك إليكِ بعض الوصفات الطبيعية لزيادة كثافة حاجبيكِ.



- أولًا يجب عليكِ التأكد من حصولكِ على نسبة كافية من الحديد، فقوّة الدّم تعتمد على كمّية الحديد لنقل الأوكسجين إلى بصيلات الشعر.





- فيتامين ب 6 من أهم الفيتامينات التي تحافظ على صحة الأظافر والشعر، والذي يوجد فى عصير الطماطم، والموز والبطيخ، وعصير البطيخ، والبقوليات، ومنتجات الصويا.



-الحصول على نسبة كافية من البروتين التى تتمثل فى اللحوم أو البقوليات، كالفاصوليا أو الخضار كالقرنبيط أو من خبز القمح.



-حاولى التقليل من تغيير شكل أو رسمة حاجبيكِ طوال الوقت قدر الإمكان، لأنّ ذلك يؤثر على تحفيز بصيلات الشعر على النمو.





بالاضافة إلى النظام الغذائى توجد بعض الوصفات والزيوت الطبيعية التى تعزز نمو وكثافة شعر حاجبيكِ :



خليط الثوم وزيت الزيتون :



فص مبروش من الثوم



ملعقة كبيرة زيت زيتون



اخلطى الثوم وزيت الزيتون وادهنى حاجبيكِ به مرة أو مرتين فى اليوم وكرريها لمدة أسبوع.





عجوة التمر:



4-5 حبات من التمر



ملعقة صغيرة من زيت الخروع



احرقى أربع أو خمس حبات من التمر على النار حتى يصبح لونها أسود، ثم قومي بطحنها وخلطها مع زيت الخروع، ثم ادهني حاجبيكِ بها ثم غسلها بالماء الفاتر، كررى هذه الخطوات أكثر من مرة فى اليوم، ويمكنكِ حفظ الخليط فى علبة صغيرة.



كرري هذه الوصفة لمدة شهر حتى تحصلي على الشكل الذي تريدين.

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يمكنكِ أيضًا حرق نواة التمر حتى يصبح لونها أسود، ثم اطحنيها واخلطيها مع ملعقة كبيرة من ماء الورد، وكرري نفس الخطوات السابقة. نفسها بذور الحلبة :



بذور الحلبة تساعدكِ على نمو الحواجب السميكة، لأنها غنية بالبروتين، وكذلك حمض النيكوتينيك والليسيثين التي تعزز نمو الشعر، وتساعد بذور الحلبة أيضًا في إعادة بناء بصيلات الشعر.



انقعي ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء لمدة 5 ساعات على الأقل قومي بطحن البذور وتحويلها إلى عجينة سميكة، ثم أضيفي زيت جوز الهند أو زيت اللوز



ضعى العجينة على الحواجب قبل أن تذهبي إلى السرير، واتركيها لمده ليلة وضحاها، ثم قومي بغسلها بالماء الدافئ، كرري هذه الخطوات مرة أو مرتين أسبوعيًّا لمدة شهر، حتى تحصلي على حاجب كثيف.