مكياج لا يؤذي البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 04:41 مساءً - الاستخدام اليومي للـ مكياج على البشرة يؤدي لـ مشاكل في البشرة ويؤذيها فان كنت من النساء التي تضع مستحضرات المكياج ,عليك الانتباه بـ العناية ببشرتك بشكل مضاعف

استبدلي هذه العادة، الذي قد تكون مدمّرةً لبشرتك، بروتين "الخليج 365 نت" لوضع المكياج، والذي يجمع بين جاذبية المظهر والحفاظ على البشرة.



1.الإعداد الجيد للبشرة

قبل وضع كريم الأساس أو المكياج، تأكّدي من أنّ بشرتك نظيفة تمامًا، ثم ضعي المرطب لـ ترطيب بشرتك وجعلها سلسةً ورطبةً عند وضع المكياج، لتسهيل عملية تطبيق المكياج الخاص بك.



2.الأساس الملائم للون بشرتك

احرصي على اقتناء الأساس المناسب لـ لون ونوع لبشرتك، فكريم الأساس هو الأساس في جمال ونضارة بشرتك قبل وضعك للمكياج.



3.وضع كريم الإخفاء بعد كريم الأساس

تخطئ بعض السيدات ويضعن كريم الإخفاء بعد كريم الأساس، ولكن كريم الإخفاء يوضع فقط على أماكن العيوب في البشرة، كتحت العين وفي أماكن الندبات، لذلك عليك وضعه على أماكن العيوب قبل كريم الأساس. وبذلك لن تكوني بحاجة إلى الإكثار من كريم الإخفاء.



4.اختيار الألوان المناسبة معًا

احرصي على تناسق الألوان معًا ولا تستخدمي أكثر من لون على بشرتك، فذلك يؤثر بالسلب على جمالك وتألقك، فإذا اخترت أحمر الشفاه الوردي، ضعي أحمر الخدود الوردي أيضًا المناسب للون الشفاه.

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5. الفرشاة المناسبة للحفاظ على بشرتك

البعض يستخدم فرشاة المكياج غير المناسبة مما يؤدّي إلى تلف البشرة. لذا احرصي على اقتناء الفرشاة المصنوعة من مواد طبيعية عالية الجودة، لكي تستحق أن تضعيها على بشرتك.



6.الرؤية المضاعفة

عند وضعك للمكياج، احرصي على وضعه أمام مرآة مكبّرة لتضعي الماكياج بطريقة صحيحة.

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