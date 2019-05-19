ثلاث علامات تؤكِّد رفضَ بشرتك للمنتج الجديد.. تعرفي عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 04:41 مساءً - من المتعارف عليه أن أنواع البشرة تختلف من شخص لآخر، وإن تشابهت الأنواع فإن الأنسجة تختلف، مما يجعل الاستجابة لـ منتجات التجميل مختلفة، فما يتناسب مع صديقتك قد لا يؤثِّر بالشكل نفسه على بشرتك، وما قد يبهركِ تأثيره قد يؤثِّر سلبًا على بشرة قريبتك أو زميلتك في العمل.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>





لهذا فمن المهم الانتباه إلى كيفية تفاعل المسامّ مع المنتجات والمستحضرات المختلفة، ومعرفة ردّ فعل بشرتك تجاه أيِّ منتج جديد تتمُّ تجربتُه.



وفيما يلي ننقل لك علامات رفض بشرتك لبعض المنتجات التجميلية، فكوني معنا.

Advertisements