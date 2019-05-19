كونتور الوجه الدائري لتنحيفه بهذه الحيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 04:41 مساءً - تبحث صاحبة الوجه الدائري عن حيل لتنحيف ونحت وجهها الممتلىء والتخفيف من استدارته. كونتورالوجه الدائري من اهم الحيل التي يقدمها كبار خبراء التجمي، وتغني كل سيدة عن اللّجوء إلى العمليّات الجراحيّة الشائعة.



لا يخفى على أحد أهميّة الكونتورينغ في تحديد كامل ملامح الوجه وإبرازها بشكل متقن ونحيف، مهما كان شكل وجهكِ مربّعاً، مستديراً، أو بارزاً بشكل حادّ، اعتمدي هذه الحيل في كونتورالوجه الدائري لـ مكياج ناعم ومتقن.







1. لتحديد منطقة الوجنين ونحتها بإتقان، لا بدّ أوّلاً من تحديدها بالكونتور الداكن، تبدأ من محاذاة أعلى نقطة من الأذن إلى طرف الشفاه أو الفم.



2.حدّدي بعد ذلك جسر الأنف بـ الكونتور الداكن بشكل عموديّ ووزّعي الهايلايتر الفاتح عند منتصف الأنف فقط.



3.مدّدي خطوات الكونتور الداكن إلى أعلى خطّ الشعر وعلى جانبيّ الفكّين أيضاً من الأسفل.



4.وزّعي الهايلايتر الفاتح على أعلى الوجنتين أو تفاحتيّ الخدّين، وسط الجبين، أيضاً حول حدود الشفتين، أعلى الذقن قليلاً وعلى جانبيّ الفم بدءاً من جانبيّ الأنف ونزولاً إلى مستوى منتصف الشفتين.





5.اختاري فرشاة كونتور جيّدة وابدئي بدمج الألوان في كل منطقة من الأسفل إلى الأعلى.



بهذه الخطوات المتقنة ستحصلين على كونتورالوجه الدائري ملفت ووجه منحوت ونحيف يجذب الأنظار.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

تابعي أيضاً:

الكونتورينغ لإخفاء عيوب الوجه

تعرّفي على أهمية الكونتورينغ في مكياجك

كونتورينغ القلوب على يوتيوب لـ مكياج يوم الحب