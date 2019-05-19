منيو 14 رمضان للعزاب والمغتربين: ورقة لحمة وكنافة نابلسية

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

ورقة اللحمة

المكونات

كيلو لحم

بصل مقطع

سمن

رشة زنجبيل بودرة

قرفة وكركم وبهارات

كسبرة ناشفة

رشة جوزة الطيب

طريقة عمل ورقة اللحمة

تتبل اللحم بالملح والفلفل، وتشوح في السمن.

يضاف البصل ويشوح مع اللحم.

يوضع اللحم في طاجن للفرن، وتضاف إليه الماء لمدة 20 دقيقة.

يدخل الفرن مرة أخرى حتى تمام النضوج.

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يقدم ساخن، مع الأزر.

الحلويات

الكنافة النابلسية

المكونات

كنافة

سكر بودرة

حليب مكثف محلى

2 علبة قشطة

1/2 كيلو كريمة

2 كيس كريم شانتيه

قهوة سريعة التحضير

طريقة التحضير

تفتت الكنافة وتحمر في السمن.

تقلب الكنافة مع السكر البودرة.

تخفق الكريمة مع الكريم شانتي بالمضرب الكهربائي، حتى يتماسك الخليط.

يضاف الحليب المكثف والقشدة والقهوة سريعة التحضير.

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