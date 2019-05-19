هاني الناظر: لا يوجد خطورة من تناول السمك والبيض أثناء نزلات البرد

رصد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، بعض الموروثات الخاطئة عند المصريين خلال شهر رمضان الكريم وخاصةً الأمهات.

وقال "الناظر" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"،: "من أشهر الموروثات الغذائية الخاطئة المنتشرة بيننا نحن المصريين عدم تناول السمك والمأكولات البحرية في رمضان بحجة أنها تسبب العطش أثناء النهار، وطبعًا هي معلومة خاطئة وليس لها أساس من الصحة".

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وأضاف: "لا تحرموا أنفسكم وأولادكم من هذه الوجبة الصحية في رمضان".

وتابع: "هناك مفهوم خاطئ بأنه أثناء نزلات البرد لا يجوز تناول السمك والبيض لانه يؤدي الي زيادة حدة المرض، وطبعا هذا كلام غير علمي ولا معنى له وأقرب إلى التخريف، فلا يوجد مشكلة ولا خطورة من تناول السمك والبيض أثناء نزلات البرد".

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