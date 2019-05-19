كيف تحافظ على عضلاتك وتنميها خلال رمضان..فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

يرتكب بعض الذين يسعون لبناء جسم مثالي خطأ كبير بإهمال التمارين الرياضية أو الامتناع عنها خلال رمضان، وذلك من شأنه أن يتسبب في ضياع جهد كبير بذل من قبل.

وتقول صحيفة "Gulf News" الإماراتية إن التغيرات التي تطرأ على النظام الغذائي وتغير مواقيت الوجبات خلال رمضان، قد لا يجعل اكتساب العضلات سهلا، لكن عليك على الأقل الحفاظ على نشاطها، وهو ما سيؤدي إلى اكتساب عضلات ولو بوتيرة أبطأ.

تمرين الحفاظ على العضلات

سيساعد تمرين الحفاظ على عضلات الجسم في إبقاء عضلاتك مستعدة عندما تكون جاهزا لزيادة الحمل مرة أخرى.

- المدة من 35-45 دقيقة.

- الوزن: متوسطة

- آلة ضغط الساق Leg Press Machine: 3 مجموعات x 8-12 مرة

- آلة تمديد الساق Leg Extension machine: 3 مجموعات x 8-12 مرة

- آلة تمديد الساق Lying leg curl machine: 3 مجموعات x 8-12 مرة

- آلة ضغط السمانة واقفا Standing calf press: 3 مجموعات x 8-12 مرة

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- مجموعة تمارين الدفع لعضلة "التراي"- تمرين الضغط على الكتف بالأوزان، وتمارين الصدر: 3 مجموعات x 8-10 مرة.

- مجموعة تمارين "التراي" على آلة السحب جميع المستويات باستخدام البار: 3 مجموعات x 8-12

النفس والتحمل

يجب أيضا خلال رمضان الحرص على تدريب القلب والرئتين، للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية وحرق بعض السعرات الحرارية.

- المدة: 30-45 دقيقة

- قوة التمرين: من منخفضة إلى متوسطة

- الإحماء على الدراجة لمدة 5 دقائق

- السير على "التريد ميل" لمدة 15 دقيقة

- التمرين على آلة "الكروس-Cross trainer" لمدة 10 دقائق بسرعة متوسطة.

- العودة مرة أخرى إلى التمرين على "الدراجة" لمدة 5 دقائق بسرعة منخفضة لتهدئة الجسم.

وينصح أيضا ببمارسة تمرينات حرق الدهون، والاستمرار في روتين التمرين الأسبوعي المتبع مع المدرب حتى مع تقليل قوة التمرين أو الحفاظ عليها كما هي.