كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 01:43 مساءً - يغلب المكياج الطبيعي هذا العام على اطلالات النجمات في مسلسلات رمضان 2019، حيث نلاحظ أنّ أغلبهنّ اعتمدنَ مكياجًا خفيفًا بعيدًا عن مساحيق التجميل الكثيفة، ومن هنا ظهر جمال النجمات بشكل أكثر بساطة وعفوية.

الصور أعلاه تُظهر لنا مكياج النجمات في مسلسلات رمضان 2019:

مكياج ماغي بو غصن في مسلسل بروفا

النجمة ماغي بو غصن اعتمدت في مسلسلها الرمضاني "بروفا"، على المظهر الطبيعي أكثر، فبدت بمكياج خفيف جدًّا في أغلب المشاهد.

مكياج نادين نسيب نجيم في مسلسل خمسة ونص

كذلك هو حال النجمة نادين نسيب نجيم بطلة مسلسل "خمسة ونص"، التي اعتمدت المكياج النيود الخفيف، واختارت كريم الأساس في مكياجها والماسكرا الناعمة إلى جانب أحمر الشفاه الطبيعي.

مكياج سيرين عبد النور في مسلسل الهيبة الحصاد

النجمة سيرين عبد النور بطلة مسلسل "الهيبة – الحصاد"، اختارت في مكياجها، أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع مع الماسكرا الكثيفة، وأحيانًا الأيلاينر.

مكياج ستيفاني صليبا في مسلسل دقيقة صمت

أما النجمة ستيفاني صليبا فهي الأكثر طبيعية في مسلسلها "دقيقة صمت"، حيث بدت بكامل طبيعتها كما لو أنها من دون مكياج، كذك النجمة رنا شميس في المسلسل نفسه حيث ظهرت بمكياج خفيف جدًّا.

مكياج داليدا خليل في مسلسل أسود

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النجمة داليدا خليل ظهرت بمكياج برونزي في مسلسل "أسود"، معتمدة الألوان البرونزية في أحمر الشفاه والبلاش وظلال العينين.

مكياج كارين رزقالله في مسلسل انتي مين

النجمة كارين رزق الله أيضًا اختارت المكياج الطبيعي البسيط في مسلسل "إنتي مين".

مكياج سلافة فواخرجي في مسلسل هوا أصفر

النجمة سلاف فواخرجي اعتمدت الأيلاينر وأحمر الشفاه الزهري في مسلسل "هوا أصفر"، حيث بدت في غاية الجمال.

مكياج دانييلا رحمة في مسلسل الكاتب

النجمة دانييلا رحمة اعتمدت أحمر الشفاه القاتم في مسلسل "الكاتب"، مع الماسكرا الخفيفة والبلاش الناعم.

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