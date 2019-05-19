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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 مايو 2019 01:43 مساءً - يغلب المكياج الطبيعي هذا العام على اطلالات النجمات في مسلسلات رمضان 2019، حيث نلاحظ أنّ أغلبهنّ اعتمدنَ مكياجًا خفيفًا بعيدًا عن مساحيق التجميل الكثيفة، ومن هنا ظهر جمال النجمات بشكل أكثر بساطة وعفوية.
الصور أعلاه تُظهر لنا مكياج النجمات في مسلسلات رمضان 2019:
النجمة ماغي بو غصن اعتمدت في مسلسلها الرمضاني "بروفا"، على المظهر الطبيعي أكثر، فبدت بمكياج خفيف جدًّا في أغلب المشاهد.
كذلك هو حال النجمة نادين نسيب نجيم بطلة مسلسل "خمسة ونص"، التي اعتمدت المكياج النيود الخفيف، واختارت كريم الأساس في مكياجها والماسكرا الناعمة إلى جانب أحمر الشفاه الطبيعي.
النجمة سيرين عبد النور بطلة مسلسل "الهيبة – الحصاد"، اختارت في مكياجها، أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع مع الماسكرا الكثيفة، وأحيانًا الأيلاينر.
أما النجمة ستيفاني صليبا فهي الأكثر طبيعية في مسلسلها "دقيقة صمت"، حيث بدت بكامل طبيعتها كما لو أنها من دون مكياج، كذك النجمة رنا شميس في المسلسل نفسه حيث ظهرت بمكياج خفيف جدًّا.
النجمة داليدا خليل ظهرت بمكياج برونزي في مسلسل "أسود"، معتمدة الألوان البرونزية في أحمر الشفاه والبلاش وظلال العينين.
النجمة كارين رزق الله أيضًا اختارت المكياج الطبيعي البسيط في مسلسل "إنتي مين".
النجمة سلاف فواخرجي اعتمدت الأيلاينر وأحمر الشفاه الزهري في مسلسل "هوا أصفر"، حيث بدت في غاية الجمال.
النجمة دانييلا رحمة اعتمدت أحمر الشفاه القاتم في مسلسل "الكاتب"، مع الماسكرا الخفيفة والبلاش الناعم.
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