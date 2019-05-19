صور| إنقاذ طفل كويتي علق داخل غسالة

نشرت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، صباح اليوم، صورًا لعملية إنقاذ طفل كويتي انحشر داخل غسالة منزل والديه بمنطقة الفردوس.
وأكدت الإدارة العامة للإطفاء، في بيان عنها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن العملية جرت بنجاح دون أن يصاب الطفل بأي أذى.
وظهر الطفل في الصور، محاطًا برجال إدارة الإطفاء اللذين عملوا على إخراجه من الغسالة، وفكها من حوله دون أن يصاب الطفل بأذى.
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