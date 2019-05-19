إيلي فارس يطلقُ مجموعته الجديدة " زحل" .. وهذا ما يميّزها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق مصمّم الأزياء، إيلي، مجموعته الجديدة لصيف 2019، وحملتْ عنوان " زحل ". توجّه من خلالها إلى المرأة التي تسعى دومًا الى مواكبة الموضة، من خلال اختيار الألوان الرّائجة خلال هذا الفصل.

فقد عمد المصمّم إيلي فارس، الى استخدام خامات تضاعف من رقيّ الفساتين، التي تسلّط الضّوء على أنوثة وجمال المرأة، ما يجعلها محطّ الأنظار.

شاهدي تفاصيل هذه المجموعة، من خلال الفيديو المرفق، الذي يتحدّث خلاله إيلي فارس عن تصاميمه الجديدة.