لو كنت تعانين من مشكلات البشرة في رمضان.. إليك تلك الخضروات والفاكهة

مع نقص المياه خلال فترة الصيام تظهر علامات الإرهاق والجفاف على البشرة، وهو ما يدفع البعض لاستخدام مستحضرات تجميل كميائية تؤدي أحيانًا إلى ترك آثار سلبية على البشرة.

هناك بعض الأطعمة التي تساعد على حل مشاكل البشرة في تلك الفترة، بحسب ما ذكرته مجلة friday، المهتمة بشؤون المرأة، وهي:

يجب أن يكون طبق السلطة من أهم الأطباق الرئيسية والأساسية على سفرتك، لأنها غنية بالفيتامينات.

استبدال الفواكة الطازجة والمجففه بدلا من الحلويات الشرقية، وذلك لاحتوائها على العناصر المعدنية الغذائية التي يحتاجها الجسم.

تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا، لترطيب البشرة من الداخل والحفاظ على إشراقها.

يفضل الابتعاد عن تناول الحلويات واللحوم المصنعه والأكلات السريعة والمقلية، حيث تسبب اضطراب في الغدد وتزيد إفرازاتها الدهنية على سطح البشرة.

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تناول الأسماك مرتين على الأقل في الأسبوع، لتعوض الجسم عن الأحماض التي يحتاجها والأوميجا 3.

احرصي على تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون تحتاجها البشرة مثل الأفوكادو، والبيض والأسماك الدهنيّة.

استبدال الزيوت العادية بزيت الزيتون زيت الكولزا، زيت بذور العنب.

الابتعاد عن المشروبات الغازية، والعصائر الجاهزة، السكاكر، الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة البيضاء، لتجنب ارتفاع نسبة السكريات في الدم الذي يساعد على التهاب البشرة وظهور حب الشباب.

بفضل تناول الفاكهة والخضار الغنية بمضادات الأكسدة: البرتقال، البروكولي، السبانخ، السلق، الرمان، وجميع الفاكهة الحمراء.

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