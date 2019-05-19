ضع المنبه بعيدا.. 4 نصائح تساعدك على الاستيقاظ مبكرا

مهام المرأة المنزلية لا تنتهي وبخاصة في رمضان ويزداد الأمر صعوبة إن كانت امرأة عاملة أو بحاجة إلى الاستيقاظ مبكرا من أجل مهمة ما، فتحضير السحور في وقت متأخر ثم الاستيقاظ مبكرا للذهاب إلى العمل.

وقدم عدد من الخبراء بعض النصائح التي تساعد المرأة على الاستيقاظ مبكرًا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

- يجب تناول عشاء خفيف والابتعاد عن الدهون والمقليات والحلويات وعدم شرب المنبهات في المساء.

- الابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية وفصل شبكة الإنترنت قبل النوم.

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- عند الذهاب إلى سريرك، ضع المنبه بعيد عنك، لأن وجوده على مقربة منك يجعلك تغلقه دون وعي.

- من الممكن الاستماع للموسيقى أو ممارسة الرياضة أو قراءة كتاب وإعداد خطة عمل لليوم التالي، مما يحمسك للاستيقاظ مبكرًا.

وأفاد باحثون بأن الاستيقاظ المبكر يساعد الإنسان على أداء الكثير من المهام، وإعطاء شعور بالهدوء النفسي والقضاء على التوتر، لكن يعاني الكثيرون من مشكلات عدم الانتظام في النوم مما يفقدهم القدرة على الاستيقاظ في وقت مبكر.

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