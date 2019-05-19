أبرز الأحداث الفلكية لهذا الاسبوع وتحركات الكواكب مع جاكلين عقيقي

كشفت عالمة الفلك جاكلين عقيقي عن أبرز الاحداث الفلكية لهذا الاسبوع وتحركات الكواكب، مشيرة إلى أنها ستشهد أربعة أحداق هي الأبرز.

وجاءت الأحداث كالتالي:

أولًا، نشهد هذا الاسبوع تنقلات كثيرة في حركة الكواكب انتقال الشمس الى الجوزاء يوم 21 فتحمل معها التقدم المهني والتألق والشهرة لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو كما تحمل لهم اكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير.

ثانيا، كما يسجل هذا الاسبوع انتقال كوكب عطارد يوم 21 الى برج الجوزاء فتتحسن الامور الادارية والمالية لمواليد برج الجوزاء الميزان والدلو كما تعود حركة الاتصالات عادية وكل ما يتعلق باجهزة الكومبيوتر والالكترونيات

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ثالثا، كذلك سوف نشهد هذا الاسبوع انتقال المريخ الى السرطان ما يعني قلق وتعب تحديات ومواجهات ومشاكل ستكون من نصيب مواليد مواليد الحمل الميزان والجدي.

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رابعا، والحدث الاهم عاطفيا هو انتقال الزهرة من برج الحمل إلى برج الثور الترابي ما يعني ان مواليد الثور السرطان الميزان والجدي سوف ترتاح وتعيش فترة ناشطة جدًا على الصعيد الشخصي، فتكون على موعد مع سلسلة أحداث إيجابية عاطفيًا وعائليًا، يحيطك كوكب الحب بأجواء من الرومانسية والسعادة وسوف يساعدك على حل القضايا المعقدة والعالقة.

وأضافت جاكلين أن المشتري لا يزال يتنقل في القوس، زحل وبلوتون في الجدي، وستكون حركة القمر على الشكل التالي:

السبت القمر المكتمل في برج العقرب يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور، فتطور الكثير من العلاقات والتعارف واللقاءات المثمرة لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت الاحد والاثنين، القمر في القوس فيتعاطف الحظ مع مواليد الحمل الاسد القوس ويزيد من شعبيتك ويحمل معه تسويات قانونية ومشاريع جديدة الثلاثاء والاربعاء القمر في الجدي فيحمل معه الكثير من الحوافز من خلال الخيارات الجديدة كما يحمل المكافآت لكل من مواليد الثور العذراء والجدي الخميس والجمعة القمر في الدلو ويشكل مثلثا فلكيا مع الشمس التي انتقلت الى الجوزاء الهوائي ما يدفع مواليد الجوزاء الميزان والدلو نحو التوقيع على عقد جديد او ابرام صفقة مالية اساسية.

اختتمت جاكلين "هابي برثداي واطيب التمنيات لكل مواليد برج الثور العشرية الثالثة وعقبال المية سنة من السعادة والحب مولود ها الاسبوع سنة مالية بامتياز سنة مهمة جدا سنة سلسة وغنية بالفرص سوف تتعزز قدراتك وتكسب المزيد من النجاحات والانجازات على كافة المستويات الشخصية المهنية والعائلية واكيد بدي عايد مواليد الايام الاولى من برج الجوزاء مع وصول الشمس الى اول درجات مواليد العشرية الاولى فيكون بانتظارهم سنة جديدة مميزة بفضل تأثيرات كوكب المشتري الذي سيحمل لك افضل الفرص وعلى مختلف الاصعدة بالتوفيق يا رب".

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