استوحي ملابس الصيف من إطلالات نجمات مهرجان كان

تعتبر المهرجانات الدولية، وعروض الأزياء من كل دول العالم هي البوصلة التي تسير عليها الفتيات لاختيار أزيائهن، وتستمر فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ79 في فرنسا، ويمكنك أن تستوحي منه إطلالات ملابسك الصيفية، فالأناقة ليست حكرًا على فئة دون أخرى.

- بتوقيع شانيل، تألّقت سيلينا غوميز، بسويت شيرت قصير وسروال باللون الكحلي بلمسات سوداء وأزرار ذهبيّة، نسّقتها مع صندل باللون الذهبي وأقراط من Messika.

اختارت إيفا لونجوريا إطلالة عصريّة، حيث ارتدت سروالا قصيرا مع "توب" وان شولدر باللون الأسود مع حذاء باللون البيج العاري.

يبدو أن النجمة إيل فانينج، تفضل الألوان النود الفاتحة، وهي التي تشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان كان.

وظهرت أنيقة في إطلالتين مختلفتين، الأولى من توقيع ديور، عبارة عن قميص من الدانتيل الأبيض تزيّن بفيونكة عند العنق مع تنورة سوداء وحذاء باللون نفسه، الثانية هي بدلة ورديّة مع حقيبة، وصندل، ونظارات باللون نفسه.

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ارتدت النجمة العالمية جوليان موور، بلوزة من اللون الوردي الفاتح، وتنورة سوداء قصيرة، وتركت شعرها القصير منسدلا، مع حذاء أنيق من اللون الأسود.

أبرز ما ميز ملابس العارضة الدانماركيّة الشهيرة رومي ستريجد، هو لونها البرتقالي المميز، فقد ارتدت بدلة من قماش الدنيم مع شميز أبيض وحذاء برقبة طويلة مع حقيبة سوداء صغيرة ونظارات باللون نفسه.

يذكر أنه انطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، منذ عدة أيام ولا تزال العروض الخاصة قائمة، وشهد حفل الافتتاح إطلالات رائعة من قبل الفنانات.

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