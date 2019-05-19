التخلص من بقع السجاد بعد عزومة رمضان

نجهز لاستقبال الضيوف في عزومات رمضان، وأحيانًا يحدث الأطفال بعض الفوضى بسكب أطعمة أو مشروبات على سجاد المنزل، ما يؤدي إلى ظهور البقع بها، لكن لا داعي للقلق مع مجموعة من الحلول التي تساعد في حل تلك المشكلة بشكل سريع، نوضحها على النحو التالي:

أهم خطوة حتى لا يبقى أثر على السجاد هو التعامل مع البقع بشكل فوري وعدم تركها لتجف.

الطريقة الصحيحه لتنظيف البقع هو الضغط عليها بقطعه قماش لمص المسكوب عليها، وعدم فركها.

إذا كانت هناك طبقة جافة على السجاد ولا تستطيع إزالتها بالقماش يمكن استخدام المكنسة الكهربائية.

يجب تنظيف البقعة من الخارج للداخل بطريقة دائرية وبالضغط عليها.

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ينظف السجاد بمنظف البقع باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء الفاتر.

توضع فوطة على المكان المبلل حتى لا تتسخ من الأتربة وتركها حتى تجف.

في حالة بقع الشوكولاتة، يفضل كشط البقعة بملعقة ثم البدء بالتنظيف.

في حالة بقع الصلصة، تمسح الأولى بفوطة جافة ثم تستخدم بيكربونات الصوديوم في تنظيف البقع.

أما بقع الزيوت أو الدهون فقم بالضغط عليها باستخدام فوطة جافة حتى تتخلص من كل الدهون الزائدة ثم أضف عليها بعض الملح ليتشرب الزيت وابدأ التنظيف.

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