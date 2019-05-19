أناقتك الصيفية من وحي يوميات نجمات مهرجان "كان" السينمائي

الإطلالات الأنيقة ليست فقط حكرًا على البساط الأحمر في مهرجان "كان" السينمائي، ولكنها تتألّق في يوميات المهرجان أيضًا، حيث تحرص النجمات في إطلالاتهن النهاريّة على اختيار أزياء صيفيّة تتناسب مع أجواء الاستجمام، والعطلة، وعروض الأفلام العالميّة التي تخيّم على فعاليات هذا المهرجان.

وفي السطور التالية نرصد بعض الإطلالات اليوميّة التي ظهرت بها النجمات واستوحوا منها أفكارًا لأناقة متجددة في هذا الموسم.

- تألّقت النجمة سيلينا غوميز بسترة قصيرة وسروال عريض باللون الكحلي من Chanel. تزيّنت إطلالتها بلمسات سوداء وأزرار ذهبيّة، وقد نسّقتها مع صندل باللون الذهبي وأقراط من Messika.

- اختارت النجمة إيفا لونغوريا إطلالة عصريّة وأنيقة تألّفت من سروال قصير رافقته "توب" بكتف واحدة. وقد اختارت لإطلالتها اللون الأسود الكلاسيكي ونسّقتها مع حذاء باللون البيج العاري.

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- بدت النجمة إيل فانينغ، التي تشارك كعضو لجنة تحكيم في المهرجان، في منتهى الأناقة بإطلالتين مختلفتين. الأولى حملت توقيع Dior Haute Couture، وتألّفت من قميص من الدانتيل الأبيض تزيّن بعقدة عند العنق نسّقتها مع تنورة سوداء مزمومة من الأسفل وحذاء باللون نفسه. أما الثانية فتألفت من بدلة ورديّة وترافقت مع حقيبة، وصندل، ونظارات باللون نفسه.

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إيل فانينغ بإطلالة من ديور

- اختارت الممثلة ومصممة الأزياء كلوي سيفينيي بدلة مخطّطة تألفت من سترة "بلايزر" وسروال راكبي الدراجات حملت توقيع Thierry Mugler وقد نسّقتها مع أكسسوارات مبتكرة.

- اعتمدت النجمة جوليان موور الثنائي المونوكرومي لطلّة نهاريّة أضفت عليها الكشاكش لمسات من الرقّة خفّفت من صرامتها.

- اختارت العارضة الدانماركيّة الشهيرة رومي ستريجد بدلة من قماش الدنيم باللون البرتقالي، نسّقتها مع قميص أبيض وحذاء عالي الساق باللون نفسه. وهي كمّلت إطلالتها بحقيبة سوداء صغيرة ونظارات باللون نفسه.

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