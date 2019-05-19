محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) – أوصى المركز الاتحادي للتغذية الوالدين بتقديم الفواكه الطازجة الطرية لطفلهم الرضيع مع ظهور الأسنان اللبنية الأولى. وأوضح المركز الألماني أن تناول الفواكه في العام الأول يعمل على تدريب عضلات المضغ وتعزيز حركية الفم، الأمر الذي يعود بالفائدة على تعلم الطفل للكلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفواكه تدرب عضلات المضغ لدى الرضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.