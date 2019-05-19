إطلالات أنيقة ولافتة في افتتاح مهرجان كان السينمائي

افتُتح الثلاثاء مهرجان كان السينمائي بنسخته الـ72 الذي تمتد فعالياته بين 14 و24 من أيار/مايو الجاري. وتزيّن البساط الأحمر لافتتاح هذا الحفل بإطلالات لافتة حملت توقيع مصممين عالميين وعرب، ندعوكنّ للتعرّف على أبرزها في ما يلي واختيار الإطلالة الأكثر أناقةً من بينها.

- تألّقت العارضة والممثلة الألمانية باربارا ميير بثوب فضّي طويل تزيّن بالستراس والريش، وحمل توقيع المصمم اللبناني زياد نكد.

باربارا ميير

- اختارت النجمة الأميركية-الكورية جيسيكا جانغ ثوباً أبيض تزيّن بقطع المرايا والريش. حملت إطلالتها توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، وقد نسّقتها مع مجوهرات ماسية من دار Chopard.

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جيسيكا جانغ

- بدت الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا أنيقة جداً بثوب صُمم لها خصيصاً وحمل توقيع دار Alberta Ferretti. وهو تميّز بتصميمه العاري الكتفين وخليط من قماش الترتر والساتان باللون الزهري الهادئ.

إيفا لونغوريا

- تألّقت النجمة الأميركية إيل فانينغ بثوب طويل من الحرير باللون الدراقي، تزيّن بالتطريز عند الخصر. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Gucci فيما حملت مجوهراتها توقيع دار Chopard.

إيل فانينغ

- اختارت الممثلة الأميركية جوليان موور ثوباً عاري الكتفين باللون الأخضر الزمردي حمل توقيع دار Dior.

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جوليان مور

- اعتمدت النجمة سيلينا غوميز تنورة طويلة و"توب" قصيرة باللون الأبيض. وحملت إطلالتها توقيع دار Louis Vuitton بينما تزيّنت بمجوهرات ماسيّة من Bulgari.

سيلينا غوميز

- تألّقت الممثلة اللبنانية داليدا خليل بثوب مطرّز بالكامل بالأحجار الفضيّة والكحليّة حمل توقيع المصمم زياد نكد.

داليدا خليل

- بدت العارضة والممثلة البرازيلية إليساندرا أمبروزيو مشرقة بثوب أبيض طويل تزيّن بالتطريز والريش وحمل توقيع دار Ralph&Russo.

أليساندرا أمبروزيو

- تألّقت الممثلة التايلاندية آرايا هارغيت بثوب تميّز بتصميمه المبتكر من حيث القصة واللون وحمل توقيع دار Ralph&Russo البريطانية.

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