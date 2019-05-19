بالفيدو| حسام موافي: النساء أكثر عرضة لألم القلب النفسي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن النساء أكثر عرضة من الرجال لألم القلب النفسي.

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع عبر قناة "صدى البلد": "غالبا ما تصاب النساء بآلام القلب النفسية، ونادرا ما نرصده لدى الرجال، ويصيب النساء في أواخر الأربعينيات، ويكون أحد أقربائها من الدرجة الأولى مصاب بمرض القلب"، لافتا إلى ضرورة إجراء رسم قلب قبل تشخيص المرض.

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