فيديو| رانيا يوسف وإلهام شاهين ترقصان أثناء السحور.. "اللي باعنا خسر دلعنا"

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو جديدا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تناولهما السحور.

وأظهر المقطع "يوسف"، بصحبة الفنانة رانيا يوسف، وهما يقدمان وصلة رقص، على أنغام راغب علامة، "اللي باعنا خسر دلعنا"، وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع الذي حقق 16.000 مشاهدة.

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وكانت رانيا، نشرت عدة صور جديدة، عبر "الإنستجرام"، بصحبة مجموعة من الفنانين والفنانات، خلال تناولها السحور، مساء أمس، كان أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، نجلاء بدر، أمير شاهين، وإنجي المقدم.

وتألقت الفنانة بفستان "تايجر" متوسط الطول، مكشوف من جهة الصدر، مع مكياج هادئ، وشعر منسدل.

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