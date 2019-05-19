"بنفس الفستان".. مي سليم في جلسة تصوير جديدة بصحبة طفلتها

خضعت الفنانة مي سليم، لجلسة تصوير جديدة، بصحبة طفلتها "لي لي"، بعدسة المصور، خالد فضة.

وظهر الثنائي مرتديين فستانا قصيرا لامعا، غامق اللون، من توقيع سعيد رمزي، مع جوارب سوداء شفافة، كما تألقت بشعر منسدل، ذو أطراف "ويفي"، بتوقيع "هيثم دهب".

وتألقت "مي" بمكياج مميز من توقيع، خبير التجميل، علاء التونسي.

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يذكر إن "لي لي" هي ابنة الفنانة الوحيدة، من زوجها الأول علي الرفاعي.

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