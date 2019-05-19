- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
خضعت الفنانة مي سليم، لجلسة تصوير جديدة، بصحبة طفلتها "لي لي"، بعدسة المصور، خالد فضة.
وظهر الثنائي مرتديين فستانا قصيرا لامعا، غامق اللون، من توقيع سعيد رمزي، مع جوارب سوداء شفافة، كما تألقت بشعر منسدل، ذو أطراف "ويفي"، بتوقيع "هيثم دهب".
وتألقت "مي" بمكياج مميز من توقيع، خبير التجميل، علاء التونسي.
يذكر إن "لي لي" هي ابنة الفنانة الوحيدة، من زوجها الأول علي الرفاعي.
كانت هذه تفاصيل خبر "بنفس الفستان".. مي سليم في جلسة تصوير جديدة بصحبة طفلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.