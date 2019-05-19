الامارات | هومبولت.. بطل سميت باسمه مدن وأنهار ومنطقة على القمر

شكرا لقرائتكم خبر عن هومبولت.. بطل سميت باسمه مدن وأنهار ومنطقة على القمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ترجمة لكتاب: «اختراع الطبيعة: مغامرات ألكسندر فون هومبولت بطل العلم المجهول» تأليف: أندريا وولف، ونقلته إلى العربية عبلة عودة.

يعدّ هومبولت العالم الأبرز في زمنه، وقال كثيرون من معاصريه إنه كان الأشهر في ذلك الوقت بعد نابليون، ولاتزال في أنحاء الأميركتين والعالم الناطق بالإنجليزية مدن وأنهار سميت باسمه جنباً إلى جنب مع سلاسل الجبال والخلجان والشلالات، ومئات الأنواع من النباتات والحيوانات، بل وحتى على سطح القمر هناك منطقة تسمى مار هومبولتيانوم. بينما يبدو للمتتبع اليوم، وكأن اسم هومبولت قد طواه النسيان خارج بلاده الأصلية ألمانيا ووطنه الثاني، أميركا الجنوبية، وهذا تحديداً السبب الذي دفع المؤلفة أندريا وولف إلى وضع هذا الكتاب الذي أرادت من خلاله إعادة تسليط الضوء على هذا العالم والرحّالة الفذّ، والتذكير بمنجزاته التي تبدو الآن بديهية ولا تستحق الانتباه، غير أنّ أعماله ومكتشفاته في مجال الطبيعة والكون، كانت حجر الأساس الذي قام عليه علم البيئة الحديث.

طموح سليط اللسان

ولد هذا العبقري في عام 1769 في بروسيا لأب مسؤول في المحكمة البروسية، وأم قوية الشخصية جعلت من تعليم أبنائها العلوم الحديثة في ذلك الوقت هدفاً لا محيد عنه، فجلبت لهما عدداً من أساتذة عصر التنوير المعروفين للإشراف على تعليم ألكسندر وأخيه فيلهلم. كان ألكسندر في شبابه المبكر شديد الطموح، سليط اللسان تحركه رغبة قوية في اكتشاف العالم لم يستطع تحقيقها إلا بعد وفاة والدته. تأسست حياة ألكسندر العلمية والمهنية على الرحلة الأهم التي قام بها إلى أميركا الجنوبية التي بدأها عام 1799 برفقة صديقه عالم النبات الفرنسي إيمي بونبلان، وهي الرحلة التي تشكل العمود الفقري لكتاب أندريا وولف «اختراع الطبيعة» لاسيما رحلتة لتسلق جبل «شيمبورازو» في الإكوادور.

استلهم هومبولت نظريته في تكامل النظام البيئي العالمي ووحدته من المشاهد التي رآها عند وصوله إلى قمة شيمبورازو، إذ رأى بوضوح تأثير المناخ والارتفاع عن سطح الأرض على توزيع النبات والحيوان في منطقة الإنديز بأكملها.

مستكشف المجهول

وصل هومبولت وفريقه في هذه الرحلة إلى مناطق لم تكن معروفة للأوروبيين من قبل، فجاب مناطق شاسعة في فنزويلا والإكوادور وكوبا وغيرها. تتبع هومبولت أيضاً مسار نهر أورينوكو العظيم، وكان أول من سجل التقاءه بنهر الأمازون عبر أحد روافده. كما عبر الغابات الاستوائية بمعدات بدائية وأجهزة بسيطة كانت تُعدّ الأحدث حينها، وواجه أخطاراً حقيقية بسبب الطقس والحشرات والحيوانات المفترسة طوال فترة السنوات الخمس التي قضاها في أميركا الجنوبية قبل أن يعود إلى أوروبا محملاً بآلاف الملاحظات والجداول والعينات التي جمعها، فكانت جميعها نواة لكتب عدة وضعها في ما بعد.

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تأثر بهومبولت عشرات الكتّاب والفنانين والعلماء الذين عاصروه وخلفوه كذلك، فساروا على خطاه ليكملوا ما بدأه في مختلف العلوم. كان من هؤلاء تشارلز داروين الذي اعتمد على كتاب «السرد الذاتي»، وكتب أخرى لهومبولت في رحلته الأولى على ظهر السفينة «بيغل». وجمع داروين في الرحلة من الملاحظات التي كانت نواة لكتابه الثوري «أصل الأنواع». كما تأثر بكتابات هومبولت عدد من الناشطين الأوائل في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، مثل جورج بيركنز مارش وجون موير، الذي نادى بإقامة المحميات في أميركا الشمالية للمحافظة على الطبيعة البكر بعيداً عن عبث البشر.

ألّف ألكسندر هومبولت عشرات الكتب، وخط عدداً كبيراً من المقالات التي ألهمت كثيرين. ومن أعماله: «السرد الذاتي»

و«آراء في الطبيعة» و«مقالات سياسية حول مملكة إسبانيا الجديدة». غير أنّ كتابه الموسوعي «كوزموس» يبقى علامة فارقة في مسيرته بسبب تنوع الموضوعات التي تناولها في خمسة مجلدات أنهى آخرها قبل أيام من وفاته وهو في الـ90 من عمره عام 1859.

عن المؤلفة

مؤلفة الكتاب، أندريا وولف، مؤرخة وكاتبة تعيش في بريطانيا. ولدت عام 1972 في مدينة نيودلهي في الهند، ودرست تاريخ التصميم في كلية الفنون الملكية في لندن. وفاز كتابها «اختراع الطبيعة» بجائزة الجمعية الملكية الجغرافية عام 2016.

• 90 عاماً عاشها هومبولت الذي ولد في 1769 ببروسيا، وتوفي في 1859.

• هومبولت وصل إلى مناطق لم تكن معروفة للأوروبيين من قبل.. في فنزويلا والإكوادور وكوبا.