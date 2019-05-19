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الامارات | ألمانيا تحتفي بالدستور في عامه الـ 70

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبيل الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس القانون الأساسي (الدستور الألماني)، أشادت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بأهمية الدستور بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقالت ميركل، أمس، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت: «عندما تم إعلان القانون الأساسي لم يكن من الواضح بعد قصة النجاح التي بدأت، آباء وأمهات القانون الأساسي كانوا يريدون حينها تعلم الدروس المستفادة من البربرية النازية، وضمان عدم تكرار مثل هذا الشيء مطلقاً».

وذكرت ميركل أن ألمانيا تنظر اليوم إلى قصة نجاح على مدار 70 عاماً للجمهورية الاتحادية، والاهتمام بالشأن الأوروبي، وإعادة توحيد شطري البلاد بنجاح.

وأكدت المستشارة أهمية المادة رقم واحد في القانون الأساسي، التي تنص على أن «كرامة الإنسان مصونة»، مضيفة: «لقد نشأتُ في ظل ديكتاتورية.. أعلم ماذا سيعنيه الأمر إذا لم يتم تطبيق مادة شاملة مثل المادة رقم واحد، وإذا لم تصبح واقعاً». يُذكر أنه أعلن القانون الأساسي (الدستور) في 23 مايو عام 1949.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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