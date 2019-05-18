انت الان تتابع تفاصيل خبر العثور على الرضيعة المختطفة في جدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 11:53 مساءً - عثرت عائلة الرضيعة التي تم اختطافها من أحد المستشفيات في مدينة جدة السعودية من قبل امرأة، على ابنتهم بعد اتصال تلقوه من مستشفى آخر تم ترك المولودة فيه.

وأكدت عائلة الرضيعة في تصريح لصحيفة "سبق" السعودية، مساء اليوم السبت، أنه بعد تضييق الخناق على الخاطفة، قامت بتركها في أحد المستوصفات الخاصة، وتركت ورقة مدوناً بها رقم جوّال والد الرضيعة ولاذت بالفِرار.

وبينت العائلة أن كاميرات المراقبة كشفت قيام امرأة مجهولة باختطاف الرضيعة من المستشفى بعد خداع والدتها بأنها ممرضة، وستقوم بإرسالها إلى الطبيب.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية ضجت، اليوم، بخبر خطف رضيعة من أحد المستشفيات في جدة.

وتحت وسم "#اختطاف_رضيعة_في_جدة"، غرد سعوديون مستنكرين الحادثة التي التقطتها كاميرات المراقبة في المستشفى، الأمر الذي نشر الرعب بين السكان، حيث إن الحادثة كشفت عن خطر حقيقي يترصد أطفالهم.

Advertisements

وفي التفاصيل نفّذت امرأة الخطف بعدما ارتدت زي التمريض وهي في داخل المصعد، مدعية أنها ستسلمها للطبيب للفحص.

وأوضح عم الطفلة أن الرضيعة نور كانت قد وُلدت فجر الخميس الماضي، ووقعت حالة الاختطاف عند الساعة العاشرة ليلاً من نفس اليوم.

عن تفاصيل الخطف قال عم الطفلة المختطفة إن امرأة ترتدي زي التمريض دخلت إلى غرفة الأم، مدّعية أن الطبيب يطلب نور للفحص، لكن شقيقة الوالدة شكّت في أمر الممرضة المزعومة فلحقت بها، لتجد عربة الحضانة في ممر المستشفى دون الطفلة، حينها تم إبلاغ المسؤولين.

بدورها صرحت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية في صحة جدة بأن "هذه الحادثة من الحوادث الجسيمة، وسيتم النظر في الحدث وتحليله ودراسة مسبباته وجذور المشاكل المؤدية إليه من خلال فريق العمل حالياً".

وأضافت: "ستتم محاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة، وستتم الإفادة لاحقاً حول ذلك".