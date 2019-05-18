بالفيديو| إلهام شاهين باكية: "كنت حمارة إني مشبعتش من حضن أمي"

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن ظهرها "انكسر" بعد وفاة والدتها.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "القاهرة والناس": "ماما كان اسمها عفاف وكنا بندلعها باسم فيفي، وكل يوم بفكر فيها، وفات 11 سنة على وفاتها".

وتابعت: "رمضان بالذات بيمر عليا صعب جدا عشان هي مش موجودة، وتقمصت مكانها وبقيت ألبس لبسها بتاع البيت، وعمري ما اشتريت طرحة صلاة ومش بستخدم غير طرحها هي، وفيه طرحة نبيتي لسه مغسلتهاش عشان من رحيتها".

واستطردت: "أنا ضيعت وقت كتير كان نفسي استسمر وجودها في الدنيا، ومعرفتش أقضي معاها وقت كفاية للأسف، وندمانة على دا دلوقتي".

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ووجهت شاهين نصيحة إلى الشباب: "استثمروا وجود أهاليكم في حياتكم".

وتابعت باكية: "أما كانت بتحضني كنت بسيب حضنها على أساس إني قوية، بس للأسف كنت حمارة وبدور عليه أهو ومش لقياه ومفتقداها جدا".

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