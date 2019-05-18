"عاوزة 5 عٍلب".. فيفي عبده قبل وبعد المكياج في "حلوة رمضان"

نشرت الراقصة فيفي عبده، مقطعا ترويجيا، من حلقتها غدًا، ببرنامج "حلوة رمضان"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومن المُقرر أن تظهر "فيفي" بدون مستحضرات تجميل تمامًا، وتضع المكياج خلال الحلقة، لتظهر الفارق بين ملامحها قبل وبعد، معلقة خلال المقطع: "ده أنا عاوزة خمس علب".

وأظهر الإعلان الترويجي وصلة رقص للفنانة، والتي من المكرر أن تقدمها خلال الحلقة، على أنغام "حبيبي يا عيني".

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