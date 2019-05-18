نشرت الراقصة فيفي عبده، مقطعا ترويجيا، من حلقتها غدًا، ببرنامج "حلوة رمضان"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ومن المُقرر أن تظهر "فيفي" بدون مستحضرات تجميل تمامًا، وتضع المكياج خلال الحلقة، لتظهر الفارق بين ملامحها قبل وبعد، معلقة خلال المقطع: "ده أنا عاوزة خمس علب".
وأظهر الإعلان الترويجي وصلة رقص للفنانة، والتي من المكرر أن تقدمها خلال الحلقة، على أنغام "حبيبي يا عيني".
كانت هذه تفاصيل خبر "عاوزة 5 عٍلب".. فيفي عبده قبل وبعد المكياج في "حلوة رمضان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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