«منى» ترفع دعوى طلاق: «جوزي ضعيف.. وأخشى الوقوع في المحظور»

"زوجي عنده السكر والقلب وضعيف أو يكاد يكون عاجزا جنسيًا والطب الشرعي أثبت ذلك وأخشى من الوقوع في المحظور لذا أرجو أن تطلقني المحكمة".. هكذا لخصت "منى.ي" مأساتها مع زوجها في دعوي طلاق أمام محكمة الأسرة بطوخ.

تقول "منى"، "أنا فتاة أتمتع بقدر وافر من الجمال ولم يتجاوز سني الثلاثين عامًا تزوجت من زوجي الذي يكبرني بـ15 عاما ولم أعلم ولا أتوقع أنه مصاب بمرض السكر منذ طفولته، وبعد أن تزوجنا بعام واحد أصيب بجلطة شديدة بالشرايين انتهت بإجراء عملية قلب مفتوح ونصحه الأطباء إثر ذلك بالراحة وعدم بذل مجهود".

وتضيف، "أنا متزوجة منذ 7 سنوات ولم أنجب، وكلما أذهب أنا وزوجي إلى الأطباء يؤكدون لنا أنه لا يوجد ما يمنع من الحمل إلا فى استمرار المعاشرة بيننا، خصوصا فى فترات الإخصاب، وكلما حاول زوجي أن ينفذ كلام الأطباء لم يستطع بسبب ما يعانيه من ارتفاع حاد في السكر، وهو الأمر الذي يتسبب له فى هبوط وخمول مستمر".

Advertisements

وتشير إلى محاولتها إنهاء العلاقة بينها وبين زوجها دون اللجوء إلى المحاكم، ولكن زوجها أصر على عدم تطليقها، قائلة: "يعتبرني خادمة ويرفض تطليقي".

وتوضح، "كنت أحلم بأسرة تضم ولدين وبنتين أهنأ بهما كما هنأت صديقاتي اللاتي كن في سني وتزوجن معي فى شهر واحد، ولكنني فوجئت بعجز زوجها جنسيا عن المعاشرة والقدرة على الإنجاب، وإصابته بجلطة أخرى في القلب".

وتؤكد، "أنا لست قليلة الأصل ولكن أنانية زوجي وإصراره على الاحتفاظ بي كتمثال في غرفة النوم جعلني أسعى للتخلص منه، فمن حقي الزواج من رجل سليم وأنجب أطفالا كبقية الناس".

​