بفستان مكشوف.. رانيا يوسف على السحور بصحبة إلهام شاهين

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عدة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "يوسف" بصحبة مجموعة من الفنانين والفنانات، خلال تناولها السحور، مساء أمس، كان أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، نجلاء بدر، أمير شاهين، وإنجي المقدم.

وتألقت الفنانة بفستان "تايجر" متوسط الطول، مكشوف من جهة الصدر، مع مكياج هادئ، وشعر منسدل.

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وكانت رانيا، شاركت متابعيها، أمس بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية "تيشيرت" مع نظارة، وهي تقرأ كتاب "حكايات يوسف تادرس"، مُعلقة: "تصبحوا على خير".

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