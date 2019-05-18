فستان بيلا حديد يشعل سجادة مهرجان "كان"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 مايو 2019 10:39 مساءً - في اليوم الرابع من فعاليات مهرجان كان السينمائي، شاهدنا عددا من الإطلالات اللافتة، التي تميزت بالجاذبية والجرأة، سواء من ناحية تصميم الفستان أو لونه. غير أن عارضة الأزياء بيلا حديد Bella Hadid استطاعت أن تخطف جميع الأنظار وتشعل سجادة مهرجان كان بفستانها الأحمر، واليك التفاصيل.





بيلا حديد في فستان أحمر من روبيرتو كافالي:



أطلت بيلا حديد على السجادة الحمراء في اليوم الرابع من مهرجان كان في اطلالة لافتة ومفعمة بالجاذبية خطفت بها جميع الأنظار، حيث اختارت فستان سهرة باللون الأحمر الحيوي من دار "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli بقصة الكتف الواحد وله فتحة على البطن وفتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون البرونز، وزينت الإطلالة بمجوهرات لافتة من "بولغاري" Bulgari.



ديبيكا بادكون في إطلالة غريبة من جيامباتيستا فالي:



على ما يبدو، فإن نجمة بوليوود ديبيكا بادكون Deepika Padukone مصرة على اختيار الإطلالات الغريبة. فبعد إطلالاتها الدراماتيكية الأولى عادت لاخيتار إطلالة غريبة ولافتة في فستان من جيامباتيستا فاليGiambattista Valli مصنوع من طبقات من الكشكش من التول باللون الأخضر الفوسفوري مزين بشرائط باللون الزهري. وقد نسقت مع اللوك تربان من نفس لوك الشرائط وصندلا بكعب عال.





كارن وازن أيضاً اختارت اللون الأخضر:



كذلك كان اللون الأخضر الفوسفوري خيار مدونة الموضة كارن وازن على السجادة الحمراء. وقد قام مصمم الأزياء اللبناني رامي قاضي بتصميم الفستان بشكل خاص لها، مستوحى من الثمانينات بقصة مكشوفة الأكتاف، قصير من الأمام مع ذيل طويل من الخلف، وقد زينت الإطلالة بمجوهرات من "ميسيكا" Messika.

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بينيلوبي كروز في إطلالة من شانيل:



بينيلوبي كروز Penelope Cruz معروفة بإطلالاتها الراقية، وإطلالة يوم أمس في مهرجان كان كانت مميزة وراقية بالقدر الكافي، حيث اختارت فستانا من شانيل Chanel بقصة مستوحاة من الخمسينات مع تنورة كلوش وأكمام قصيرة، ومعرق بالورود الناعمة. وقد نسقت معه صندلا أسود بكعب عال وأقراط ماسية ناعمة.







شاهدي إطلالات اليوم الرابع من مهرجان كان، واختاري الإطلالة التي تعتقدين أنها الأجمل والأكثر أناقة.

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