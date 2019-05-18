عن فرق السن مع زوجها السابق عادل حسني.. إلهام شاهين: "كنت بحب الرجالة الكبار"

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن سبب انفصالها عن زوجها المنتج عادل حسني، حيث ذكرت أن العلاقة بينهم قائمة حتى الآن كصداقة رائعة، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وأضافت "شاهين"، أنها حال تعرضها لأي أزمة أو مشكلة تلجأ له، كما أنه عزمها في منزله بحضور زوجته في شم النسيم الماضي، مستطردة: "أنا كنت زمان بحب الرجالة الكبار، يبقى على الأقل الفارق العمري بينه وبين اللي بحبه 20 سنة".

وعن سبب انفصالها عنه قالت: "السبب الحقيقي أنه اشتغل منتج، ومش بحب ارتبط بحد له علاقة بالوسط الفني، أنا تزوجته راجل سياحة وكان له دور سياسي، وأول ما عمل إنتاج لفيلم عمل لسهير رمزي فيلمين".

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تزوجت من المنتج عادل حسني، وكانت أصغر منه بـ 25 سنة، موضحة أنها طّمعت فيه من ناحية عقليته وقوة شخصيته واتزانه، وكذلك حمايته، مضيفة: "أنا طمعت في رجولته وحمايته".

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وأضافت "شاهين": "أنا كنت في فترة كده بضيع وعندي خلافات في المسرح، لاقيته هو اللي واقف جمبي، اتجوز ازاي اللي قدي ويبقى ضعيف زيي".

وتابعت: "بابا تخلى عني وقت المشاكل اللي حصلتلي، بقوله يا بابا حصل كذا وعاوز أعمل محضر عشان فيه مشاكل حصلت على المسرح قالي امشي اطلعي بره واقفلي الباب وراكي"، موضحة أنها رأت في عادل حسني الأب قبل الزوج.

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