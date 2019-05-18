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نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وهي تقوم بإعداد "بيض مدرج"، وتتحدث عنه وعن سر تقديمها له في مطعمها الذي أثارت أسعاره الجدل في الأسبوع الأول من رمضان.
طريقة عمل البيض المدحرج
on May 18, 2019 at 7:07am PDT
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وقالت بسمة وهبة في الفيديو: "لكل ست بيت جميلة وحلوة عاوزة تآكل حاجة غريبة، زهقنا من البيض المسلوق، والبيض المدحرج ده مش حاجة جديدة، جدتي الله يرحمها من 20 سنة عرفتني عليه، هو حاجة غريبة بالنسبة لنا إحنا كقاهريين، لكن هو موجود في كل الأرياف والصعيد، بالسمنة البلدي الحلوة الجميلة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| بسمة وهبة تكشف سر تقديمها "البيض المدحرج" بعد أسبوع من الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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