9 معلومات عن تايلور روكس صاحبة صورة محمد صلاح

شارك اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، متابعيه بصورة جديدة مع المذيعة تايلور روكس، والتي أجرت معه حوارا مطولا على شبكة بليتشر ريبورت عبر حسابه بإنستجرام. وتفاعل العديد من متابعي الفرعون المصري مع الصورة، بشكل كبير. ويرصد "هُن" معلومات عن تايلور روكس. ولدت في 22 مايو 1992. تبلغ من العمر 26 عاما. نشأت في سانت لويس، ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية. Advertisements يبلغ طول قامتها 170 سم. تخرجت 2010، من جامعة إلينوي في إربانا-شامبين تعمل لدى شبكة بليتشر ريبورت. أجرت العديد من الحوارات مع لاعبي كرة القدم حول العالم. أجرت الحوار مع "مو صلاح" قبل مواجهة "برشلونة" أول الشهر الجاري. وجهت سؤالا للفرعون المصري من قبل حول شعره، ليصفه خلال حواره معها بأنه "sexy" أي "مثير". ​

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