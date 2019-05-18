انت الان تتابع تفاصيل خبر "قطر الخيرية" توقع 3 اتفاقيات مع الأمم المتحدة لدعم النازحين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 05:53 مساءً - أعلنت مؤسسة قطر الخيرية، اليوم السبت، توقيعها 3 اتفاقيات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين دولار.

وذكر بيان عن المؤسسة القطرية أن "الاتفاقيات تهدف إلى دعم عمليات ومشاريع متعددة لمفوضية اللاجئين لصالح النازحين داخلياً في العراق واليمن، إضافة إلى اللاجئين الروهينغا في بنغلادش" بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وتنص الاتفاقية الأولى على "توفير الدعم الأساسي في مجالات المأوى والطاقة والمياه والصرف الصحي لما يقرب من 80 ألفاً من اللاجئين الروهينغا في بنغلادش، بقيمة تبلغ مليوني دولار".

Advertisements

أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى إعادة تأهيل المأوى لـ300 أسرة (ألف و800 شخص تقريباً) من النازحين داخل العراق، بقيمة مليون دولار.

في حين تنص الاتفاقية الثالثة على تقديم قطر الخيرية مساعدات مالية على هيئة منح لـ12 ألفاً و600 شخص للمساعدة في تسديد إيجارات الأسر النازحة في اليمن، بقيمة مليون دولار.

وقدمت قطر الخيرية منذ 2011 تبرعات فاقت قيمتها 34 مليون دولار لبرامج المفوضية، وساهمت في توفير المساعدات الإنسانية الأساسية لما يزيد على 1.5 مليون لاجئ ونازح في العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان، والأردن، والصومال، وبنغلادش.

وفي ديسمبر 2018، أطلقت مفوضية اللاجئين وقطر الخيرية مبادرة (QC4HCR) ومدتها خمس سنوات، تهدف إلى تسويق وتمويل برامج المفوضية المختلفة حول العالم، بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار أمريكي سنوياً.