صورة| سحر نصر بالزي البدوي: من مظاهر التميز والأصول التراثية

أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، عن سعادتها بالهدية التي تلقتها من إحدى سيدات شمال سيناء، أثناء إحدى الزيارات لها هناك، وبالتحديد في أغسطس 2016، بعد أن اعطتها السيدة الزي البدوي.
ونشرت الدكتورة سحر نصر صورتها وهي ترتدي الزي البدوي عبر حسابها الشخصي على إنستجرام اليوم السبت، وعلقت عليها: "الزي البدوي ده هدية ليكي وهيكون حلو عليكي، كلمات احدى سيدات أهلنا بإحدى قرى شمال سيناء أثناء زيارتي لهم".
وأضافت نصر: "فرحت جدا بهذه الهدية القيمة لأنها من مظاهر التميز والافتخار والأصول التراثية، أغسطس 2016".
يذكر أن تلك الزيارة التي تحدثت عنها الوزيرة في منشورها كانت يوم الخميس 18 أغسطس 2016، والتي زارت خلالها الدكتورة سحر نصر عدد من قرى شمال سيناء والتقت بعدد من السيدات والفتيات.
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