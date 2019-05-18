راكبة تمنع إقلاع الطائرة بسبب تسوق ابنتها في المطار في بانكوك

طيلة نصف ساعة حاولت إحدى راكبات الطائرة المتوجهة من بانكوك إلى الصين تعطيل إقلاع الطائرة، بسبب تسوق ابنتها في السوق الحرة.
وكان من المقرر أن تغادر الطائرة التابعة لشركة "Spring Airlines"، من بانكوك إلى شنجهاي، في الساعة 3:30 صباحا، لكنها ظلت متوقفة لمدة نصف ساعة، حيث حاولت إحدى الراكبات منع طاقم الطائرة من إغلاق الباب، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
وفي الوقت ذاته، التقط إحدى المسافرين على متن الطائرة لقطات للحادث، حيث تباينت ردود أفعال الركاب ما بين المحبطين والذين جادلوا مع طاقم الطائرة، حيث جلست المرأة على الأرض خارج الطائرة.
ومن جهته، قال متحدث باسم "Spring Airlines" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الراكبة استقلت الطائرة لكنها حاولت منع مدير المقصورة من إغلاق باب الطائرة.
ويزعم أن ابنتها تأخرت بسبب تسوقها، حيث اتصلت بشرطة المطار، مطالبة بالانتظار حيث خضعت لفحص مشترياتها.
وانتهت المشكلة بإقلاع الطائرة دون المسافرتين حيث جرى تركهما في المطار برفقة الحقائب والمشتريات، وهبط 160 مسافرا، كانوا على متن الطائرة، في مطار شنجهاي بودونج الدولي في الساعة 9.14 صباحًا، أي بتأخير أكثر من ساعة عن الموعد المحدد.
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