بالصور| قلم رصاص مدبب يخترق عنق فتاة في مدرسة بكندا

كاد قلم رصاص مدبب أن يقتل تلميذة صغيرة تبلغ من العمر 11 عاما، حيث دخل إلى عنقها لمسافة قاتلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحادث وقع في مدرسة بمدينة تورنتو في كندا، حيث تعثرت الطفلة، أثناء "البريك" بين الحصص، وسقطت على عنقها، أثناء ذلك كان يوجد قلم رصاص في الأرض، فدخل الجزء الحاد منه مباشرة في رقبتها، وجرى نقلها إلى المستشفى بعد أن جاءت سيارة الإسعاف.

أوضح الفحص، أن الفتاة لا تعاني من مشاكل في التنفس، كما أن ضربات قلبها ضمن المعدل الطبيعي، ولم يظهر أي كدمات أو نزف بالقرب من القلم الموجود في رقبتها.

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وجرى فحص الطفلة بالأشعة المقطعية، وتبين أن قلم الرصاص يسد الشريان السباتي الأيسر تماما.

وأجريت عملية جراحية للفتاة على الفور تكللت بالنجاح بعد أن أزال الأطباء الجسم الغريب وغادرت إلى منزلها بعد يومين فقط.

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