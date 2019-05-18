طريقة عمل التريليتشا التركي

يُعرف المصريون بحبهم للديكورات وطريقة تقديمهم للأكلات، وذلك بدأت المطاعم في تنفيذ بعض الوجبات من المطبخ التركي، التي تحظى باهتمام كبير.

ومن ضمن الحلويات التي تقدمها المطاعم "التريليتشا"، وهي عبارة عن كيك اسفنجي بالحليب ومغطي بطبقة من الكريم شانتيه ثم طبقة من الكراميل.

ولأن أشهر المحلات التي تقدم "التريليتشا" تتواجد في الإسكندرية، نقدم لك طريقة عملها في المنزل، دون الحاجه إلى السفر.

المكونات

5 بيض حجم كبير

كوب سكر

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

كوب ونصف دقيق حلويات

معلقة كبيرة بيكنج بودر

5 معلقة كبيرة زيت

3 و 1/2 كوب حليب

1/2 كوب سكر

3/4 كوب كريمة حلويات

كوب كريمة شانتي بودر

3 ملاعق كبيرة سكر بودر

كوب حليب بارد

كوب سكر

معلقة كبيرة زبدة

1/2 كوب حليب

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1/2 كوب كريمة حلويات

شوكولاتة سائل

طريقة العمل

يضرب البيض جيدا ثم يضاف إليها الفانيليا، مع الاستمرار في الخفق.

يضاف السكر بالتدريج، مع الاستمرار في الضرب حتى يتضاعف حجمه مرتين ويتغير لونه.

يمزج الدقيق والبكينج بودر ثم يضاف على خليط البيض تدريجيا.

يصب الزيت أيضا بشكل تدريجي، مع الاستمرار في الخفق ببطئ للحتفاظ بالانتفاخ.

يصب المزيج في قالب فرن به ورق زبدة، ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

يجهز الكراميل بوضع السكر في إناء على النار منخفضة، وتركه دون تقليب حتى يتحول السكر إلى لون ذهبي ومزيج سائل.

في إناء منفصل يضاف الزبدة والحليب والكريمة الدافئة، بعيدا عن النار ثم يعاد إلى النار.

يضاف المزيج السابق إلى الكراميل مع الاستمرار في التقليب، ويترك يغلي قليلا على النار حتى يصبح سميكا.

بعد أن تبرد الكيكة تقلب على وق زبدة، ثم يعمل ثقوب بها بواسطة شوكه أو عصا الشيش.

يصب مزيج الكريمة والسكر والحليب فوق الكيكة، حتى تتشرب الحليب البارد.

تجهز الكريمة بضرب الشانتية مع السكر والحليب البارد، حتى تتماسك.

تفرد الكريمة على سطح الكيكة بالتساوي، وتترك في الفريزر لمدة نصف ساعة.

يصب الكراميل وهو دافئ ويفرد على الكريمة، وهي باردة حتى لا تسيح.

ثم تزين وتقدم بجانب كوب من الشاي.

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